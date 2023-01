Niedzielne skoki w Pucharze Świata zostaną odwołane? W Zakopanem szaleje wiatr

W stolicy polskich Tatr w niedzielę mocno wieje halny, wiatr dochodzi do 80 km/h, do tego są niespodziewane znaczące podmuchy. A to uniemożliwia rywalizację na Wielkiej Krokwi. Na popołudnie zapowiadana jest wprawdzie poprawa - konkurs planowany jest na godz. 16 - ale nie wiadomo, czy aż na tyle, by bezpiecznie przeprowadzić zawody. Na godz. 15 przewidziano serię próbną, ale już wiadomo, że jej nie będzie.