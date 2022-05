(Nie)legalne grzybobranie

Z aparycji owocnik przypomina pofałdowaną część kory mózgowej. Barwa w pastelowych odcieniach brązu. Zawartość to prawdziwa, pusta wydmuszka o cieńkich ściankach. Do jedzenia (o czym za chwilę), jest tyle co nic. Co do kulinariów, to smardz podlega ochronie prawa i zrywać go pod żadnym pozorem nie wolno. Nawet jeśli w niektórych miejscach rośnie masowo. Choćby w lasach łęgowych nad Dunajcem czy Popradem. Twarde prawo, ale prawo. Tym samym polecane w portalach kulinarnych przepisy na potrawy ze smardzów obarczone są wadą prawną.

Chyba… że, grzyby pochodzą z uprawy lub wyrosły bez interwencji człowieka w ogrodzie. W sklepach internetowych są dostępne grzybnie kilku gatunków. Ponoć starczy wyjąć grzybnię z pojemnika, przeczytać instrukcje obsługi, zastosować i wychodzić na grzybobranie do ogrodu. Innym sposobem na wysianie grzybów są specjalne żele wprowadzane do gleby. Kiełkujące zarodniki wnikają w korzenie drzew, powstaje mikoryza i za dwa, trzy lata można zbierać nawet borowiki. Kiedyś w ten sposób wyhodowałem sporo rydzów.