Nielegalne rury ściekowe w Prądniku w Ojcowskim Parku Narodowym. Społecznicy sprzątają rzekę i jej otoczenie

Sprzątanie Prądnika

Uczestnicy akcji podzielili się na kilkuosobowe grupy współpracujące ze strażnikami Ojcowskiego Parku Narodowego. Każda z grup miała do skontrolowania wyznaczony odcinek rzeki. Sprzątali okolice Prądnika i inwentaryzowali rury. Większość zebranych śmieci to były butelki plastikowe i szklane.

Zinwentaryzowali rury ściekowe

Jak nas informuje jeden ze społeczników Wojciech Feliksiak, wędkarz ze Społecznej Straży Rybackiej Liszki, który w swojej grupie pracował na terenie Sułoszowej - łącznie zlokalizowano 42 rury kanalizacyjne odprowadzone do rzeki Prądnik. Z tego 38 rur we wsi Sułoszowa, a 4 w Ojcowskim Parku Narodowym.

Zlokalizowane rury służą do zrzut ścieków. Uczestnicy akcji opisują, że przy rurach znaleźli ślady ścieków niebiesko-szarych o fetorze ścieków z szamba. A na rosnących obok drzewach były bawełniane chusteczki toaletowe, podpaski higieniczne, co świadczy o tym, że to ewidentnie zrzut nieoczyszczonych ścieków wprost do rzeki Prądnik.