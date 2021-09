Nielepice to jedna z 10 najpiękniejszych wiosek w Małopolsce. Zadbana, czysta, z parkiem, mostkiem i skałkami

Konkurs wojewódzki obejmował trzy kategorie w tym „Najpiękniejsza Małopolska Wieś”, do której Nielepice zostały zgłoszone przez Wydział Rozwoju i Promocji w zabierzowskim urzędzie gminy.

Mamy w gminie wiele pięknych miejscowości. W takich konkursach doceniane były już Bolechowice i Zabierzów, a teraz przyszedł czas na Nielepice, wioskę zadbaną i pięknie położoną. Zrealizowano tam kilka inwestycji, na które warto zwrócić uwagę, a do tego są aktywnie działający mieszkańcy i sołtys, więc uznaliśmy, że tę miejscowość warto zgłosić do konkursu - mówi Małgorzata Tomczyk, kierownik Wydziału Rozwoju i Promocji w Urzędzie Gminy Zabierzów.

Historia Nielepic sięga XIV wieku, kiedy to były pierwsze wzmianki o wiosce należącej częściowo do właścicieli zamku Tenczyn w Rudnie, a częściowo do szlachty zagrodowej. Jak wspomina sołtys Stanisław Dam - miejscowość tę założył szlachcic Nielepiec, dlatego teraz gospodarz wsi i mieszkańcy mają pomysł stworzenia Skweru Nielepca z historią rodu założyciela.