Nieoczywiste miejsca na majówkę w Małopolsce. TOP 7 bez tłumów, za to z historią. Zobacz 19.05.2023

Korzkiew jest położona niedaleko od Krakowa. Na wzgórzu w zakolu rzeczki wznosi się zamek otoczony XIX-wiecznym zespołem parkowym. Początki zamku w Korzkwi sięgają 2. poł. XIV stulecia. Zamek należał do m.in. do Zborowskich, Jordanów i Wodzickich, a w 1997 r. został kupiony przez krakowskiego architekta Jerzego Donimirskiego. Nie tak dawno będący jeszcze ruiną, korzkiewski zamek został częściowo odbudowany; działa tutaj hotel i restauracja, a rezydencja powoli odzyskuje dawną świetność. Jest gdzie pospacerować, a także robić sobie stylowe zdjęcia.

Najpopularniejsze miejsca wśród turystów w Małopolsce to: Kraków, Zakopane, Oświęcim i Kopalnia Soli w Wieliczce. Popularne miejsca są oblegane, a kolejki do niektórych atrakcji przypominają te z czasów słusznie minionych. Region skrywa wiele miejsc wartych odkrycia.

Dwór w Jeżowie znajdzie tylko ten, kto chce. Miejsce może zapomniane, ale warte trudu. Ukryte za starymi drzewami, jak dawniej było trudne do zdobycia, tak teraz jest trudne do znalezienia. Jeżów jako wioska już nie istnieje, pozostał za to renesansowy dwór, administracyjnie należący do Wilczysk, wioski położonej pod Bobową. Jeżów to zachowany w doskonałym stanie renesansowy kasztel, czyli dwór obronny, z pierwszej połowy XVI wieku. W środku znajdują się dobrze zachowane historyczne wnętrza, m.in. z renesansowymi freskami i drewnianymi rzeźbieniami. Gospodarzem dworu jest tarnowskie liceum plastyczne, które urządziło tu dom pracy twórczej. Odbywają się w nim ogólnopolskie plenery malarskie, co jest kontynuacją tradycji; Jeżów malowali m.in. Artur Grottger, Stanisław Wyspiański czy Józef Mehoffer.

Rezerwat przyrody “Kamienie Brodzińskiego” znajduje się na górze Paprotnia. Skały z piaskowca istebniańskiego mają fantazyjne, bardzo fotogeniczne formy. Nazwa piaskowych skałek pochodzi od nazwiska poety i historyka Kazimierza Brodzińskiego, który w tej okolicy spędził swoje dzieciństwo i odwiedzał to miejsce, szukając natchnienia. Najszybszą trasą jest wejście z parkingu koło restauracji „Gospoda pod Kamieniem”, przy drodze nr 966 (trasa Lipnica Murowana - Muchówka). Niebieski szlak w ciągu 15 minut zaprowadzi nas do malowniczych skał. A parę kilometrów od Kamieni Brodzińskiego w miejscowości Połom Duży można zobaczyć też ogromną skałę Kamień Grzyb. Jest to pewne wyzwania; choć kamień jest spory, znalezienie go wcale nie jest łatwe!

Zamek w Dębnie to dopiero coś. To perła polskiej architektury z czasów późnego gotyku. Do dziś przetrwał w niemal niezmienionym stanie od czasów powstania. Zachowała się pierwotna struktura murów, dawny układ wnętrz oraz duża część efektownego wystroju architektonicznego. Zamek pochodzi z XIV w., i ma własną legendę o pewnej damie, której dramatyczne losy splotły się z historią zamczyska. Obiekt znajduje się kilkaset metrów od trasy E4 Brzesko-Tarnów. O zamku informują tablice przy drodze, na zmotoryzowanych turystów czeka parking.

Dwór w Dołędze to klasyka gatunku "polski dwór szlachecki". Niewielki majątek uniknął parcelacji po II wojnie światowej, a ostatnia właścicielka przekazała dwór państwu polskiemu. W środku odtworzono wnętrza typowego dworku szlacheckiego z XIX w. Dwór przeżył nie tylko galicyjską rabację, ale był świadkiem wielu ważnych wydarzeń. W okresie okupacji niemieckiej leżący na uboczu dwór był idealnym miejscem dla ruchu oporu. Najciekawszym wojennym epizodem był chyba pobyt we dworze dr. Józefa Retingera, kontrowersyjnej postaci, wokół której historycy snują domysły i hipotezy, a nic nie jest pewne. Postać nietuzinkowa, specjalność: polityka zakulisowa. Jeden z twórców zjednoczonej Europy. Był najstarszym wiekiem cichociemnym (miał wtedy prawie 60 lat!), zrzuconym do kraju. Retinger, po wykonaniu na terenie Polski misji, po pokonaniu wielu przeszkód odleciał do Londynu z lądowiska Jadowniki Mokre, położonego kilka kilometrów od Dołęgi. Było to miejsce lądowań alianckich samolotów w operacji ,,Most II” i ,,Most III”, w ramach których alianckie samoloty lądowały w Polsce, zabierając raporty, pocztę oraz fragmenty nowej niemieckiej broni – rakiety V-2.

Kwietne domy Zalipia urzekają turystów z całego świata. Agnieszka Aulich

Nie zapominajmy o naszych pociechach. Kolorowe domy w Zalipiu urzekną nawet maluchy! Z całego świata przyjeżdżają turyści, by obejrzeć malowane w kwiatowe wzory domy. Oprócz zagrody-muzeum, we wsi znajdziemy też sporo innych "kwietnych domów", także współczesnych, bowiem tradycja malowania w Zalipiu jest żywa. To nie jest martwy skansen!