Niepołomice. Będzie zakaz używania petard i środków pirotechnicznych. Częściowy, bo inaczej się nie da

W Małopolsce zdrowie wygrywa z węglem. Sejmik przyjął ambitny program ochrony powietrza w regionie. Walka ze smogiem mocno przyspieszy

Zdecydowane przyspieszenie wymiany kopcących kotłów na ekologiczne, likwidacja publicznych dotacji do kotłów węglowych, spisanie źródeł ciepła we wszystkich domach w regionie, zatrudnienie ekodoradców w każdej gminie, błyskawiczne kontrole domostw podejrzanych o spalanie śmieci, zakaz używania kominków w dni smogowe, utworzenie stref, do których nie wjadą samochody nie spełniające norm emisji, szerokie promowanie odnawialnych źródeł energii oraz państwowych dotacji do ocieplenia domów i wymiany kotłów – to najważniejsze cele nowego Programu Ochrony Powietrza (POP) dla Małopolski przyjętego w poniedziałek niemal jednogłośnie przez radnych Sejmiku.