Niepołomice chcą chronić krajobraz. Powstaje tzw. uchwała reklamowa, pierwsza w powiecie wielickim

- Założeniem wprowadzenia regulacji jest ograniczenie przesłonięcia krajobrazu nadmierną ilością reklam, a także zapewnienie harmonii wśród szyldów, banerów, ogrodzeń i obiektów małej architektury. W taki sposób, by wpływało to pozytywnie na jakość przestrzeni oraz ogólny wizerunek miasta i gminy, przy jednoczesnym poszanowaniu interesu mieszkańców, przedsiębiorców i inwestorów. Z uwagi na różne uwarunkowania w gminie, zdecydowaliśmy o podziale obszaru na cztery strefy, dla których przewidziano różne regulacje. Będą one dotyczyć odrębnie: krajobrazu historycznego i wysokich walorów społeczno–kulturowych, ochrony wartości przyrodniczych, lokalnego krajobrazu, Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej – przekazał nam Wojciech Biernat, dyrektor Wydziału Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Miasta w Niepołomicach.

Niepołomice są pierwszą gminą w powiecie wielickim i jedną z niewielu w Polsce, która zdecydowała się stworzyć uchwałę nazywaną krajobrazową bądź reklamową.

Narzędzie do walki z tego typu problemami, dotykającymi miast i wiosek w całej Polsce, dała samorządom Ustawa Krajobrazowa z kwietnia 2015 roku. Jednak jest ona ciągle rzadko stosowana, a jeśli już, to głównie w dużych miastach. Do jesieni 2021 roku takie uchwały przyjęło tylko niespełna 2 proc. gmin w Polsce, a do ich tworzenia przystąpiło 175 – wynika z danych Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Niepołomickie przygotowania do wprowadzanie uchwały, mającej poprawić estetykę przestrzeni publicznej trwają od marca 2019 roku. Rada Miejska zatwierdziła wtedy 20 głosami (przy jednym przeciwnym) przygotowanie projektu dokumentu ustalającego „zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane”. W tamtym czasie (jesienią 2019 ) odbyły się także pierwsze konsultacje społeczne, dotyczące m.in. zakresu kwestii, które powinny znaleźć się w dokumencie.