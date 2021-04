Niepołomice chcą zakazu palenia węglem. Rezolucja wywołała burzliwą dyskusję na sesji Rady Miejskiej

- Chyba wszyscy zgadzamy się, że oddychamy fatalnym powietrzem i trzeba coś z tym zrobić. Do przygotowania rezolucji skłoniło mnie także to, że kolejne małopolskie gminy i miasta, m.in. Zabierzów, Skawina, Rabka Zdrój i Tarnów, wyrażają chęć wprowadzenia zakazu palenia węglem od 2029 roku, a w Krakowie zacznie on obowiązywać już za trzy lata. Badania pokazują, że aż 52 proc. zanieczyszczeń powietrza pochodzi „z kominów”, a naukowcy podają, że w 2020 roku z powodu smogu zmarło w Polsce 58 tys. ludzi. Ta rezolucja to początek byśmy wspólnie zaczęli walczyć o czyste powietrze. Trzeba to jasno powiedzieć ludziom, że zakaz palenia węglem może zostać wprowadzony w Małopolsce nawet bez naszej rezolucji. Nikt nie zakłada, że zakaz zostanie wprowadzony od dziś. To perspektywa ośmiu lat w czasie których mieszkańcy mogą zająć się problemem i na przykład „wyprostować” kwestie własnościowe budynków, które dziś niejednokrotnie uniemożliwiają wymianę pieców – mówił burmistrz Niepołomic.