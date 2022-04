Niepołomice. „Egzotycznie” w bibliotece. Wystawa, którą warto zobaczyć

Wystawa „Egzotycznie” była pokazywana wcześniej w Centrum Sztuki Współczesnej Solvay w Krakowie, w ramach tematycznych prezentacji organizowanych z okazji obchodzonego w 2021 roku - jubileuszu 40-lecia Stowarzyszenia Plastyków Ziemi Krakowskiej.

Obrazy umieszczone na tej ekspozycji wykonano różnymi technikami, od akrylu, poprzez olej i pastele aż po szpachlę. Ta różnorodność technik i stylów sprawia, że wystawa jest wyjątkowa i warto ją zobaczyć

Podczas wernisażu w Niepołomicach o wystawie i działalności stowarzyszenie opowiadała jego prezes Maria Baster-Grząślewicz.

- Wystawa „Egzotycznie” jest wynikiem dyskusji, przemyśleń, refleksji dotyczących tego czym dla współczesnego człowieka jest egzotyczność: w przyrodzie, architekturze, ubiorze, zachowaniu. Co nas dzisiaj szokuje, a co już dawno spowszedniało? Jaki jest nasz stosunek do tego co obce, dziwne, zaskakujące, niecodzienne… Powstałe obrazy są, w zamyśle ich twórców, zachwytem nad różnorodnością naszej planety, różnorodnością kultury jej mieszkańców, zwyczajów, przyrody. Zagrożeni uniformizacją życia chcemy, aby wystawa ta była również wezwaniem do ochrony niepowtarzalnego piękna dzikiej przyrody i szacunku dla specyficznej inności miejscowych tradycji – mówiła szefowa Stowarzyszenia Plastyków Ziemi Krakowskiej.