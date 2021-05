Niepołomice. Koniec gier hazardowych. Wkroczyła policja i Urząd Celno-Skarbowy

Wieliccy policjanci wytypowali - na podstawie działań operacyjno rozpoznawczych - lokal w Niepołomicach, jako miejsce w którym może dochodzić do nielegalnych gier hazardowych. Służby wkroczyły tam 20 maja 2021, ujawniono trzy automaty do gier hazardowych. Zabezpieczono także rejestratory monitoringu i przesłuchano kobietę, która przebywała w lokalu.

Dalej zajęli się sprawą funkcjonariusze urzędu celno-skarbowego, którzy prowadzą stosowne postępowanie. Za naruszenie przepisów karno-skarbowych grozi kara grzywny, a nawet kara pozbawienia wolności – do trzech lat.

- Od 1 kwietnia 2017 roku weszły w życie nowe zmiany w ustawie o grach hazardowych. Rozszerzeniu uległ katalog osób, które mogą zostać ukarane karą pieniężną. Wzrosła też kwota tej kary - z 12 tys. zł do 100 tys. zł, zarówno dla urządzającego gry jak i posiadacza urządzenia. Podmioty prywatne nie mogą urządzać gier na automatach poza kasynami gier. Oznacza to zakaz posiadania automatów do gier (poza wyjątkami wskazanymi w ustawie) – przypomina Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce.