Niepołomice. Miesiącami okradał firmę, w której pracował. Zrabowany towar sprzedawał w internecie Jolanta Białek

Skradziony z firmy towar został odnaleziony przez policjantów z Niepołomic w miejscu zamieszkania 31-latka materiały Policji Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Policjanci z Niepołomic zatrzymali 31-latka, który okradał pracodawcę. Od stycznia do września 2021 mężczyzna zrabował z firmy w której był zatrudniony, przedmioty warte ok. 4000 zł. Towar sprzedawał na jednym z portali internetowych. Teraz grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności.