Niepołomice. Pijani rodzice zajmowali się niemowlęciem. Dziecko trafiło do pogotowia opiekuńczego, a nieodpowiedzialni rodzice do aresztu

Gdy policjanci z komisariatu w Niepołomicach przyjechali na miejsce zażądali od mężczyzny wpuszczenia ich do środka. 36-latek nie chciał otworzyć drzwi. W obawie o zdrowie dziecka, dzielnicowy dostał się do wnętrza mieszkania przez okno i tam obezwładnił mężczyznę.

- Kiedy pracownicy MGOPS-u stali przed drzwiami mieszkania, kobieta wyskoczyła przez okno i podeszła do nich porozmawiać. 25-latka za wszelką cenę chciała ich przekonać, że wszystko jest w porządku i nie potrzeba kontroli. Od kobiety wyczuwalna była woń alkoholu. Okazało się, że w środku mieszkania pozostał jej partner wraz z niemowlęciem. O całej sytuacji pracownicy opieki społecznej zawiadomili służby – podaje małopolska Policja.

Do zdarzenia doszło 16 czerwca 2021. Pracownicy opieki społecznej, którzy chcieli skontrolować jedną z rodzin, nie zostali wpuszczeni do mieszkania. Nabrali podejrzeń, że 25-latka i jej 36-letni partner sprawujący opiekę nad małymi dziećmi, mogą znajdować się pod wpływem alkoholu.

Rodzice zostali przebadani na zawartość alkoholu. Matka miała 1,9, natomiast ojciec 1,8 promila.

Niemowlę zostało przekazane do pogotowia opiekuńczego. Trafiło tam także starsze, 3,5-letnie dziecko dziecko pary, które odebrano z przedszkola. O dalszych losach dzieci zadecyduje sąd rodzinny.

Jak podaje Policja, rodzice na których ciążył obowiązek opieki nad swoim dzieckiem usłyszeli zarzuty narażenia go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Przyznali się do winy. Grozi im do pięciu lat pozbawienia wolności.