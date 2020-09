Niepołomice. Praca dla 100 osób OD ZARAZ. Trwa nabór do zakładu w strefie przemysłowej [8.09.2020]

Niemiecki koncern prowadzi ten projekt wraz z agencją rekrutacyjną Manpower. Nowi pracownicy są potrzebni od zaraz. Zatrudnieni będą odpowiadać między innymi za montaż części samochodowych, kontrolę jakości oraz transport materiałów.

- Zakład oferuje umowę o pracę, a najlepszym możliwość przejścia do wewnętrznych struktur firmy. Kandydaci mogą liczyć na pensję do 5000 zł brutto, w tym premie, dofinansowanie do posiłków oraz dostęp do pakietu benefitów pozapłacowych – prywatnej opieki medycznej, ubezpieczenia grupowego PZU. Na zainteresowanych czekają także świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, np. wczasy pod gruszą i paczki świąteczne – informuje MAN.

– Pracę w MAN Trucks znajdą przede wszystkim osoby, które sprawnie posługują się narzędziami warsztatowymi, są otwarte na pracę dwuzmianową i mają doświadczenie w pracach na produkcji. Co więcej kandydaci na stanowisko związane z montażem, którzy nie posiadają uprawnień na żurawie i suwnice, nie muszą obawiać się, że ich CV zostanie odrzucone, ponieważ w ramach zatrudnienia pracodawca gwarantuje opłacenie kursu. Dzięki temu zdobywają oni kwalifikacje i kompetencje, które obecnie są ważne na rynku pracy i otwierają wiele możliwości zawodowych. Stanowi to szansę dla osób, które w związku z obecną sytuacją borykają się z utratą pracy oraz tych, którzy poszukują przestrzeni do rozwoju – wylicza Kinga Marchwiany, ekspert rynku pracy w agencji rekrutacyjnej Manpower.