Niepołomice. Projekt „Na cztery łapy”. Tego nie można przegapić [ZDJĘCIA]

- Przepięknym zdjęciom towarzyszą historie, które warto przeczytać i dowiedzieć się jak zwierzaki trafiały do nowych domów i jakie emocje temu towarzyszyły. Nie zawsze są to proste i przyjemne historie. Ludzie, jak i zwierzęta, na nowo musieli nauczyć się funkcjonować, ufać sobie i niekiedy zaakceptować się z wszystkim zaletami i wadami – relacjonuje uczestniczka wernisażu fotograf Krystyna Sudoł.

Adrianna Draganik: „Dla adoptowanego zwierzaka jest to szansa na nowe, lepsze życie, pełne miłości i szacunku. Dla osoby adoptującej jest to okazja do zrobienia czegoś dobrego dla świata, zyskanie nowego przyjaciela i naprawienie błędów człowieka”

Aneta Sułek oraz Marek, Weronika, Hubert, Gabrysia i Alusia:„Jako dorośli wiemy, że nie zdołamy zmienić, uzdrowić, czy ulepszyć całego świata. Ale jeśli jesteśmy w stanie uczynić życie konkretnego zwierzęcia lepszym, szczęśliwszym czy bogatszym – to ma to ogromne znaczenie. Tym bardziej, jeśli to zwierzę już zostało porzucone, poszkodowane przez los lub cierpi. Nawet jeśli nie zmniejszymy ilości zła, możemy adopcją przyczynić się do zwiększenia dobra na świecie”

Ola Baranowska:„Adopcja może być drugą szansą dla zwierzęcia, które miało ciężkie przeżycia i my dzięki tej adopcji możemy mu na nowo pomóc w odnalezieniu jego prawdziwego domu”

Maja Matuszyk:„Każde zwierzę zasługuje na miłość, potrzebuje ciepła i kochającego przyjaciela (opiekuna), swojego kąta na tym czasami okrutnym świecie”