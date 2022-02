Niepołomice przygotowują się do przyjęcia uchodźców z Ukrainy. Trwają zbiórki darów. Rusza punkt informacji

Zbiórki darów dla osób poszkodowanych w wojnie na Ukrainie są prowadzone lub ruszą lada dzień w kilku miejscach Niepołomic:

w szkole językowej EDUCATO, ul. Na Grobli 7A, w godz. 15-19.30

w Fit Cake Niepołomice w Galerii Handlowej, ul.Targowa 10 (I piętro), w godz. 11-18

w Akademii Karate Tradycyjnego, ul. Grunwaldzka 15d, od 28 lutego do 3 marca, w godz. 7.30 – 21; ATK Niepołomice organizuje w tych samych dniach zbiórkę darów także w Dojo w Tauron Arenie w Krakowie, ul. Stanisława Lema 7 (mała hala), w godz. 17-20.

Potrzebne są: koce termiczne, śpiwory, maty do spania (z pokryciem foliowym), materace, ubrania, peleryny przeciwdeszczowe, środki pielęgnacyjne i higieniczne, środki myjące do ciała, pasty i szczoteczki do zębów, szczotki do włosów, bielizna damska, męska i dziecięca, podpaski, pieluchy dziecięce, pieluchy dla dorosłych, ręczniki papierowe i z mikrofibry, zestawy wielorazowych naczyń kuchennych (głębokie naczynia, łyżki, widelce, noże, kubki), środki antyseptyczne/spirytus i maseczki wielorazowe, a także żywność: woda, produkty nadające się do szybkiego przygotowania, batony energetyczne, suszone owoce, orzechy, żywność puszkowana, makarony i płatki błyskawiczne oraz zapałki, baterie, zapalniczki, świece, zestawy medyczne.