Niepołomice. Przyjechali pierwsi uchodźcy. Trwa zbiórka pieniędzy na zakup jedzenia i ciepłych posiłków Jolanta Białek

Rynek w Niepołomicach w piątek późnym wieczorem. Kierowcy z gminy Niepołomice wyjeżdżają do Przemyśla, by pomóc w transporcie uchodźców w różne rejony Polski fot. UMiG Niepołomice Zobacz galerię (15 zdjęć)

Do Niepołomic przybyło pierwszych ok. 20 osób z Ukrainy. Przywieźli ich tu mieszkańcy gminy Niepołomice, kierowcy, którzy już w piątek wieczorem, a potem także w sobotę pojechali do Przemyśla, by pomóc w transporcie uchodźców w różne rejony Polski. - Większość osób, które odbierają nasi kierowcy wie gdzie chce trafić i kierowcy im w tym pomagają. Dowożą ludzi do Krakowa na lotnisko, do Rzeszowa. Obecnie przewożona jest grupa 60 osób do Lublina Szacujemy, że dzięki piątkowemu wyjazdowi udało się pomóc w podróży około 200 osobom Część uchodźców gości w Niepołomicach krótko. Chcą odpocząć, przespać się i jechać dalej. - informowała w sobotę Fundacja Lepsze Niepołomice, która koordynuje m.in. tę część akcji pomocowej na rzecz Ukrainy.