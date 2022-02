Niepołomice. Świetny wynik Zbiórki na rzecz zwierząt. Mieszkańcy przekazali pół tony karmy [ZDJĘCIA]

Akcja pomocowa na rzecz przytuliska w Łętkowicach, z mottem „Zimowa zbiórka dla zwierzaków” odbyła się w Niepołomicach już po raz piąty. Prócz karmy zgromadzono także ponad 2000 zł (do puszki) na zakup specjalistycznej karmy dla zwierząt. Zbiórka na ten cel trwa jeszcze także w internecie (link do zbiórki: https://pomagam.pl/mre368).

- Szczególne podziękowania kierujemy do wolontariuszy, którzy pomagali w zbiórce na rynku: do Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci „Przystań”, Otwartego Klubu Obywatelskiego im. Piotra Szczęsnego i Spółdzielni Myśli Kobiecej oraz dla Pawła Laska, za transport karmy do przytuliska – podaje Fundacja Lepsze Niepołomice.