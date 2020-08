Niepołomice. Trwa pamięć o wojennej tragedii na Kozich Górkach [ZDJĘCIA]

27 sierpnia 1942 roku zamordowano tam personel szpitala żydowskiego oraz mieszkańców wielu miejscowości powiatu wielickiego, głównie z gmin Niepołomice i Wieliczka.

Rejon nazywany Kozimi Górkami to dla dziejów Niepołomic miejsce szczególne. Tę okolicę wybrali sobie naziści w czasie II wojny światowej na cmentarz. W głębi lasu przez całą okupację odbywały się grupowe egzekucje ludzi. Duża odległość - ok. 2 km - od zabudowań mieszkalnych, zapewniały Niemcom maskowanie tych działań. Na masowym grobie posadzono drzewa, co miało ukryć miejsce kaźni.

Obszar Kozich Górek ma ok. 12 hektarów. Dla ilu dokładanie ofiar hitlerowców teren ten stał się grobem, nie wiadomo. Pewne jest jednak, że to miejsce spoczynku tysięcy osób.

Prócz mordu Żydów pod koniec sierpnia 1942 roku, jeden z najbardziej krwawych ataków na niewinnych ludzi rozegrał się tam w dniach 10-15 grudnia 1943 roku. Hitlerowcy rozstrzelali wtedy na Kozich Górkach ok. 1000 osób, przede wszystkim inteligencję krakowską.