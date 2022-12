Niepołomice w Rankingu Gmin Małopolski 2022. Tu żyje się najlepiej. Jaki jest przepis na sukces? Jolanta Białek

W Niepołomicach żyje się najlepiej w Małopolsce. Wpływ na to ma m.in. ciągła rozbudowa różnorodnej infrastruktury, w tym drogowej i komunikacyjnej oraz tworzenie licznych miejsc wypoczynku i enklaw dla najmłodszych, a także rozwój strefy gospodarczej. Niepołomice to także wielka uroda wielu przestrzeni oraz liczne wydarzenia kulturalne, rekreacyjne, historyczne itp. fot. Mateusz Piwosz Zobacz galerię (30 zdjęć)

Niepołomice są na pierwszym miejscu w Rankingu Gmin Małopolski 2022. Tu żyje się najlepiej. Ta gmina rozwija się najszybciej ze wszystkich regionów naszego województwa. W rankingu pokazującym stopień rozwoju małopolskich gmin Niepołomice są w ścisłej czołówce od wielu lat, a liderem – drugi rok z rzędu. Co sprawia, że właśnie niepołomicki rejon jest tak dobrym miejscem do życia? Zobacz co o tym decyduje.