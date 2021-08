Niepołomice. Wreszcie finał budowy P&R. Ruszą dowozy do pociągu i autobusów

Realizowane z pomocą unijną (15,3 mln zł dotacji) przedsięwzięcie jest prowadzone w kilku rejonach gminy i obejmuje także liczne prace drogowe, m.in. przebudowę 2,6 km ulic w Podłężu i Staniątkach. Inwestycja, która według planu miała zakończyć się w grudniu 2019 ma ogromne opóźnienie, a termin jej zakończenia przesuwano już kilkakrotnie.

- 15 września to ostateczny i realny czas finału całości inwestycji, choć obecna pogoda nie pomaga w prowadzeniu prac. Połowa września to termin zakończenia robót budowlanych, potem potrzebne będzie jeszcze kilka tygodni na uzyskanie pozwoleń na użytkowanie i innych tego typu dokumentów. Natomiast w kolejnych miesiącach będą prowadzone jeszcze prace związane z zagospodarowaniem terenów zielenią, które gmina wykona już we własnym zakresie – powiedział nam Grzegorz Sendor, kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Niepołomicach.