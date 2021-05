Niepołomice. Zamek Królewski trafi pod zarząd spółki. Gmina nie będzie musiała dopłacać do zabytku?

Najwięcej wątpliwości odnośnie tego pomysłu mieli niektórzy niepołomiccy radni z klubu PiS. Ich zdaniem gmina powinna rozważyć wynajęcie zamkowych hotelu i restauracji prywatnym przedsiębiorcom, a uzyskane z tego tytułu fundusze przeznaczać na utrzymanie zabytku. Pojawiła się m.in. także kwestia możliwych gminnych dopłat (ujęto to w projekcie aktu założycielskiego spółki) do nowej „instytucji”. Sprawę tę poruszały m.in. radne Marta Korabik i Agata Zawadzka.

- Fundacja funkcjonowała przez 20 lat i nigdy nie było wtedy gminnych dopłat do zamku. To, że w ostatnich kilku latach fundacja wygenerowała straty wzięło się z tego, że nie do końca były uregulowane sprawy związane z odpłatnym administrowaniem i zarządzaniem budynkiem i ponoszeniem opłat (fundacja, co wykazano w raporcie NIK-u, nie miała ustalonego wynagrodzenia – wyliczanego przez biegłego – z budżetu gminy za administrowanie i zarządzanie zamkiem; w przypadku spółki ma być takie wynagrodzenie – red.) Czyli co? Mamy wynająć restaurację oraz hotel i dalej mieć na utrzymaniu resztę zamku, czyli 2/3 obiektu i płacić za to z budżetu gminy? Rozumiem, że ewentualny przedsiębiorca nie działałby w zamku charytatywnie, ale po to by osiągnąć zysk. To chyba lepiej by ten zysk osiągała gminna spółka i przeznaczała go w całości na utrzymanie zamku? - ripostował burmistrz Niepołomic.