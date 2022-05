Niepołomickie Błonia zachwycają urodą. Powstał jeden z najciekawszych parków w regionie, za 10 mln zł [ZDJĘCIA]

Są tam m.in.: wioska kaczek, rozprężalnia (plac do trenowania koni), enklawa dla psów (z wybiegami i urządzeniami do zabaw dla czworonogów), ogrody deszczowe, domki dla jeży, hotele dla owadów, strefa piknikowa (z boisko do gry w bule i szachami terenowymi).

Nie brakuje ogrodu doświadczeń, z bogatym wyposażeniem. Umieszczono tam m.in.: tzw. ciemną komnatę (camera obscura), labirynt, lustro deformujące, telefon, młyńskie koło, pinart oraz gwiazdozbiór i system planetarny w odpowiedniej skali i kolorystyce.

Wybudowano ścieżki dla spacerowiczów oraz pasjonatów biegania, o łącznej długości ponad 2 km (ok. 1,6 km alejek o nawierzchni betonowej i ok. 500 m drewnianych).