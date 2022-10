Niepozorna acz mordercza ćma

Jak na ćmę delikatnej budowy ciała i centymetrowej rozpiętości skrzydeł, jest wyjątkowo zabójczy. Prócz tegoroczne fascynującą historię. Wyfrunął z niebytu (czyli został po raz pierwszy zauważony) w 1984 roku w Macedonii. Co robił i gdzie był wcześniej, nie wie nikt.

W każdym razie z piekielną szybkością rozpoczął konsumować liście kasztanowców w całej Europie. W piętnaście lat podbił praktycznie cały kontynent! Rocznie powiększał zasięg o sto kilkadziesiąt kilometrów. Imponujące osiągnięcie jak na owada tak małych rozmiarach.

W historii insekta fascynuje mnie coś innego. Kasztanowce rosną od wieków w całej Macedonii. Do 1984 roku szrotówek kasztanowcowiaczek nie wyrządzał im żadnej im żadnej krzywdy. Przecież pożółkłe, posuszone liście popularnych drzew nie uszłyby uwadze ludzi.

Owad musiał jeść coś innego i nagle zmienić menu lub zostać przywieziony do Macedonii. Tylko skąd? Co będzie dalej? Póki co, na motylka nie ma mocnych. Wrogowie naturalni nieliczni i anemiczni. Nie ma żadnych chorób, które mogłyby go nękać.

Nasza rozwinięta chemia pestycydów jest również nieskuteczna, a przecież mamy techniczne możliwości by wytruć każdy gatunek. Przegrywamy sromotnie z przybyszem znikąd…