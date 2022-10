Nieskuteczna Proszowianka pokonana przez Zieleńczankę. Dwa gole w minutę

Gospodarze wiedzieli, że przy wynikach, jakie padły w innych spotkaniach czołowych drużyn, zwycięstwo bardzo przybliżałoby ich do szczytu tabeli. Ta świadomość nie podziała jednak na nich mobilizująco, a raczej deprymująco. To goście w pierwszej fazie spotkania częściej atakowali, oddawali groźniejsze strzały i byli bliżsi objęcia prowadzenia. Sztuka udała im się w 22 minucie, gdy Zabiegaj popędził kilkadziesiąt metrów lewą stroną aż w polu karnym powalił go Szymon Chwał. Jedenastkę pewnie wykorzystał Żywczak, a winowajca, jako że miał już na koncie żółtą kartkę, na wszelki wypadek został zmieniony na Macieja Przeniosło.

Goście po zdobyciu gola skupili się na defensywie i praktycznie tylko dwa razy bito na alarm pod ich bramką. Za każdy razem szczęścia strzałami głową próbował Mateusz Stanek, ale w obu wypadkach uderzenia były niecelne. Gdy już do siatki trafił Mateusz Trzeciakiewicz, sędzia odgwizdał pozycję spaloną skrzydłowego.