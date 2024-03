Niespodzianka w finale Pucharu Polski siatkarzy 2024. Aluron CMC Warta Zawiercie lepszy od Jastrzębskiego Węgla

Jastrzębski Węgiel - Aluron CMC Warta Zawiercie 1:3 (22:25, 25:20, 21:25, 20:25)

Miłosz Zniszczoł bohaterem Aluron Warty w finale PP z Jastrzębskim Węglem

Takie rozstrzygnięcie to niespodzianka, faworytem był Jastrzębski Węgiel - lider PlusLigi i półfinalista Ligi Mistrzów. Co ciekawe, tę drużynę chyba dopadła jakaś klątwa, bo w piątym z rzędu finale PP doznała piątej porażki...

Warta natomiast przełamała niekorzystny bilans. W Final Four PP wystąpiła po raz trzeci w trakcie czterech ostatnich edycji, a dopiero po raz pierwszy przebrnęła przez półfinał. Co więcej, w finale zespół, prowadzony przez byłego reprezentanta Polski Michała Winiarskiego, jeszcze przebił to osiągnięcie. Zdobycie tego trofeum to największy sukces klubu.