Niespodzianka w Tauron Lidze siatkarek. Roleski Grupa Azoty Tarnów urwał punkt liderowi ŁKS Commercecon Łódź

ŁKS Commercecon Łódź - Roleski Grupa Azoty Tarnów 3:2 (24:26, 25:18, 25:14, 22:25, 15:11)

ŁKS Commercecon: Gryka, Ratzke, Piasecka, Diouf, Witkowska, Górecka, Drabek (libero) oraz Dróżdż, Hryszczuk, Gajer

Roleski Grupa Azoty: Łyczakowska, Szumera, Mazenko, Marcyniuk, Świstek, Ponikowska, Żurawska (libero), Pawłowska (libero) oraz Mroczek, Rybak, Szczepańska.

Pierwszego seta siatkarki obu zespołów zapamiętają chyba na długo. Zanosiło się na sensacyjne rozstrzygnięcie, bo skazywane na pożarcie tarnowianki szybko odskoczyły na dobrych kilka punktów (4:11). W końcówce było 15:23, ale od tego stanu przyjezdne straciły 9 „oczek” z rzędu i także prowadzenie! ŁKS jako pierwszy miał setbola, lecz go nie wykorzystał. Do remisu doprowadziła atakiem Gabriela Ponikowska, a bohaterką końcówki została Adrianna Rybak, która zagrywką dwukrotnie ustrzeliła „rywalki” i to tarnowianki cieszyły się ze zwycięstwa.