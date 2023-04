Niezwyczajna interwencja pod Krakowem. Strażacy ochotnicy ratowali uwięzioną kawkę

Jak relacjonują druhowie było tuż przed godz. 20 w niedzielę, 16 kwietnia, gdy ich jednostka została zadysponowana do nietypowego zdarzenia. Powiadomiona została także jednostka policji ze Słomnik. Trzeba było uwolnić ptaka. Okazało się, że to kawka wleciała do rynny i nie mogła się stamtąd wydostać.

Jak informują strażacy z OSP Słomniki - przy użyciu narzędzi odkręcili fragment rynny i wydostali kawkę z niewoli.

To już kolejna taka nietypowa interwencja druhów słomnickich. Dzień wcześniej w swoim mieście ratowali sarnę, która utknęła między elementami barierki drogowej.