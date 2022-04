Niezwykła opowieść o życiu pływaka krakowskiej YMCA [SPORTOWA PÓŁKA]

„Gdy miałem 16 lat, koledzy powiedzieli mi o YMCA. Wtedy było to jedno z najnowocześniejszych i najlepszych miejsc w całym Krakowie. Amerykanie zbudowali ten gmach w 1927 roku. Miał on kryty, 25-metrowy basen pływacki” - wspomina Henryk Zguda w książce „Od Auschwitz do Ameryki. Niezwykła historia polskiego pływaka”.

Stał się kimś, pisała o nim prasa. Choć przecież daleko było mu do poziomu, jaki prezentowali amerykańscy medaliści olimpijscy, którzy po igrzyskach w Berlinie zajrzeli do Rabki, by poprowadzić warsztaty pływackie. W 1939 roku sielanka została przerwana, wybuchła wojna, choć Zguda jeszcze przez trzy lata uniknął aresztowania, prowadząc działalność konspiracyjną.

Autorka odmalowuje Kraków tamtych lat widziany oczami bohatera swojej książki, ale nie poprzestała na wysłuchaniu jego opowieści. Przed kilku laty wybrała się w podróż do Europy, odwiedzając stolicę Małopolski i obóz Auschwitz, a także Niemcy, by na własne oczy przekonać się, jak wyglądał obóz w Buchenwaldzie. Zguda trafił do obu z nich.