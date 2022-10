Niezwykle intrygujący Onur Tuna z "Zakazanego owocu". Zobacz prywatne zdjęcia przystojnego aktora z Instagrama 3.10.22 oprac.: Anna Nowak

Od niedawna możemy oglądać w Telewizji Polskiej turecki serial "Zakazany owoc". Choć gra w nim wiele przystojnych aktorów, największą uwagę przyciąga niezwykle intrygujący, błękitnooki Onur Tuna, wcielający się w rolę Alihana Tasdemira. Urodził się w 1985 roku w Çanakkale. Swoją miłość do aktorstwa zaczął przejawiać już w czasach szkolnych, występując w przedstawieniach. Studiował na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Dokuz Eylül, turecką muzykę klasyczną w Konserwatorium Uniwersytetu Ege oraz aktorstwo w Centrum Sztuki Izmir Müjdat Gezen. W międzyczasie dorabiał jako model. Na ekranie po raz pierwszy pojawił się w 2011 roku. Jesteście ciekawi jak wygląda? Zajrzyjcie do galerii i zobaczcie prywatne zdjęcia z Instagrama, na którym śledzą go niemal 3 miliony fanów.