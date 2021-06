Noc świętojańska w Tenczynku nad Stawem Wrońskim. Wianki, pieśni słowiańskie i widowisko ognia

Wprawdzie noc świętojańska jest z 23 na 24 czerwca, przed dniem św. Jana, ale zabawę zorganizowano nieco wcześniej w sobotę. Wszystko zaczęło się od wicia wianków i instrukcji jak to zrobić. Kobiety i młode dziewczyny wijące wianki nuciły "...wiła wianki i wrzucała je do falującej wody, wiła wianki i rzucała je do wody...". Potem był konkurs na najpiękniejszy wianek i orszak z pochodniami.

Nad stawem koncert pieśni słowiańskich dali zespół Łada z Krakowa oraz Joanna Słowińska z zespołem. Było też widowisko ognia w wykonaniu Teatru Ognia Wiwern i Zespołu Tańców Świata Zdrojanie.

w Tenczynku W Tenczynku w gminie Krzeszowice nad Stawem Wrońskim.