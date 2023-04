Nocna i świąteczna opieka zdrowotna w czasie Wielkanocy. Gdzie szukać pomocy? OPRAC.: Marek Długopolski

123rf

Podczas świąt oraz dni wolnych od pracy pomocy medycznej udzielają punkty nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. To świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18 do 8 dnia następnego oraz przez całą dobę w weekendy i święta.