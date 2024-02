Nocny klub na Grzegórzkach zmieni negatywnie historyczne centrum Krakowa. Miasto: przebudowa uzgodniona z konserwatorem zabytków

- Inwestycja zakłada przebudowę segmentu wysokiego hal i przyległego do niego od strony pn. fragmentu pasażu zachodniego w celu dostosowania budynków do pełnienia nowej funkcji. Zakres przekształceń obejmuje m.in. przebudowę wewnętrznego podziału pomieszczeń, komunikacji wewnętrznej, przebudowę i rozbudowę pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, przebudowę instalacji i in. W segmencie wysokim ponadto mają zostać wprowadzone okna oraz wymienione drzwi. Z zewnątrz budynki zostaną poddane remontowi budowlano-konserwatorskiemu – informuje urzędniczka.