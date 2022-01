Nowa aktorka w serialu "Zniewolona". Kim jest Sonya Priss, która zagra główną rolę? [ZDJĘCIA] 7.01.22

"Zniewolona" po raz 3. na polskich ekranach

Zmiana głównej aktorki "Zniewolonej". Kim jest Sonya Priss?

Do tej pory w rolę Katii wcielała się Katerina Kowalczuk. Postanowiła jednak zrezygnować z pracy na planie, aby spróbować swoich sił w Ameryce. Jak stwierdziła w jednym z wywiadów - to nie jest moje marzenie, tylko cel. To się stanie. Jestem tego pewna i jestem zdeterminowana. Zwykle w życiu wychodzi mi to, co sobie zamierzę. Ciężko pracuję, ale wierzę także w siłę woli.