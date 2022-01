Nowa komunikacja w powiecie wielickim. Ruszają gminne linie w Gdowie i Niepołomicach

Z kolei rejonie Niepołomic, gdzie już wcześniej funkcjonowała gminna komunikacja (w rejon Suchoraby), do obecnego znacznego rozszerzenia projektu przyczyniło się zarówno zakończenie ogromnego transportowego projektu w ramach którego powstało tu pięć P&R oraz miejski dworzec autobusowy, jak i likwidacja kolejnych linii firmy Mat-Bus, która od lat obsługiwała tu połączenia do Krakowa.

Przełom w tej sprawie – w komunikacji zbiorowej, ale nie MPK – nastąpił jesienią 2021 roku, wraz z likwidacją linii busowej na trasie Książnice – Wiatowice – Kraków, obsługiwanej do tej pory przez prywatnego przewoźnika. Gminy Gdów i Biskupice uruchomiły wtedy wspólnie - od 2 listopada 2021 – autobusową komunikację zastępczą, która dowozi mieszkańców na pętlę P&R w Trąbkach, skąd kursuje autobus MPK do Krakowa (linia 274, Trąbki P&R – Biskupice - Wieliczka – Podgórze SKA). Obecny gdowski projekt transportowy jest kontynuacją tego przedsięwzięcia.

Gdów: trzy gminne linie, autobus kolejowy, prywatni przewoźnicy. Na „MPK dla Gdowa” wciąż nie ma szans

Gdowskie Gminne Linie Komunikacyjne uruchomiono 3 stycznia 2022 roku, a od 10 stycznia nowy transport ruszy już pełną parą. Oznacza to również, że przejazdy będą już płatne (w okresie pilotażu listopad – grudzień 2021 oraz w pierwszym tygodniu stycznia były darmowe). Ceny biletów - po gminie Gdów - wyznaczono na 3 zł, niezależnie od długości trasy. Natomiast na linii dojeżdżającej do Trąbek (gmina Biskupice) opłata za przejazd będzie uzależniona od długości trasy i ma wynosić 3-4 zł.

Nowy transport, który dowozi mieszkańców do Gdowa (gdzie można przesiąść się do busa do Krakowa) oraz do Trąbek (na autobus 274), jeździ od poniedziałku do piątku – dziennie jest w sumie tylko po 13 kursów - na trasach:

G1: Książnice – Cichawa – Krakuszowice – Niegowić – Wiatowice – Surówki – Zborówek – Szczygłów – Trąbki (osiem kursów dziennie)

G2: Gdów – Krakuszowice – Cichawa – Niegowić – Liplas - Gdów (trzy kursy)

G3: Gdów – Klęczana – Jaroszówka – Wieniec – Nieznanowice – Gdów (dwa kursy)