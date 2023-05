Nowa remiza OSP Racławice. Otwarcie obiektu z defiladą druhen i druhów oraz obchodami Gminnego Dnia Strażaka

Podziękowania od strażaków i dla strażaków

Budowa remizy i rozwiązywanie problemów

Dotację na tę inwestycję gmina Jerzmanowice-Przeginia wystarała się 2020 r. Budową zaczęła się w kolejnym roku, ale nim to nastąpiło trzeba było wyburzyć starą remizę. Z tym był problem, bo obiekt przed wielu laty dobudowano do prywatnego domu - dziś to niezrozumiała sytuacja, na którą kiedyś pozwolono. Teraz przed wyburzeniem remizy należało zabezpieczyć jeszcze prywatny budynek.