Nowa strategia krogulca. Felieton Grzegorza Tabasza

To byłem w stanie tolerować, gdyż straty były małe a drapieżnik jaroszem nie zostanie. Przyłapałem go na czymś zupełnie nowym. Na widok drapieżnika ptaki nagromadzone przy karmniku czy siedzące na gałązkach drzew zamierały w bezruchu. Wyobraźcie sobie sikorkę ubogą czy ziębę, które przez kilka długich minut przypominają wyrzeźbione z drewna czy ulepione z gliny figurki. Toż to ptaki jak żywe srebro!

Ponoć to najlepsza strategia na przeczekanie krogulca, który nie widzi nieruchomych ofiar. Do tego oko każdego ptaka drapieżnego ma wąskie pole widzenia, przystosowane do wypatrywania ofiar z oddali. Co innego ruch. Wzrok drapieżnik natychmiast go odnotuje, a ucieczka przed szybkim prześladowcą jest skazana na niepowodzenie.

Co wymyślił krogulec? Otóż zaczął przysiadywać na gałęziach magnolii, czego nigdy wcześniej nie czynił. Owszem, długie kwadranse spędzał wypoczywając na starej sośnie. Siedzące w bezruchu ptaszki nie wytrzymują nerwowo widoku krogulca, który wylądował tuż obok nich. Odlatują spanikowane z prześladowcą siedzącym im dosłownie na ogonie. Podziwiam upierzonego łowcę, który świetnie adaptuje się do nowych okoliczności. Ciekawe, kiedy ofiary wypracują coś na swoją obronę.