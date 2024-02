Nowa wystawa Muzeum Nowej Huty to prawdziwa petarda! To opowieść o buncie w muzyce

O muzycznych buntach opowiedzą plakaty z koncertów, zdjęcia, oryginalne instrumenty muzyków z różnych dekad PRL-u. Na wystawie o muzyce nie może zabraknąć jej samej, muzealnicy zapowiadają, że buntowniczych hitów będzie można wysłuchać, ale też zatańczyć w ich rytm w specjalnie do tego przygotowanej strefie.

- Wystawa jest muzyczną podróżą po Polsce, od muzyki jazzowej przez rock'n'rolla do alternatywy lat 80., czyli punk-rocka i reggae – wyjaśnia Zbigniew Semik, kurator wystawy.

- Będzie można się poczuć jak na peerelowskiej prywatce – zapowiada kurator. - Będziemy się uczyć jak tańczyć indywidualnie i w parach do muzyki wszystkich dekad PRL-u.

Wystawa jest pokłosiem muzealnych spotkań „Zajrzyj do Huty”.

Po opowieści o dzieciństwie w PRL-u, która ściągnęła do Muzeum Nowej Huty tłumy zwiedzających, szykuje się kolejna ekspozycja, która przyciągnie do muzeum rzesze krakowian, tych dla których będzie ona pretekstem do wspomnień i tych, którzy PRL znają tylko z opowieści.