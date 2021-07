Nowe bezpośrednie połączenie Transavii z Krakowa do Paryża. Krakowskie lotnisko szybko rozbudowuje ofertę lotów do najważniejszych miast

- Cieszymy się z nowego połączenia holenderskiego przewoźnika Transavii na trasie KRK-ORY-KRK. Lotnisko w Orly położone 13 kilometrów od stolicy Francji stanowi strategiczny punkt przesiadkowy dla dalszych połączeń w Europie, w Afryce, czy na Bliskim Wschodzie

– komentuje Radosław Włoszek, prezes Kraków Airport. W jego opinii, rozbudowa siatki połączeń z urokliwą, a zarazem odrywającą bardzo ważną rolę w skali globalnej stolicą Francji, pozwoli na ożywienie współpracy gospodarczej i kulturalnej między Krakowem i Małopolską a Paryżem.

Przypomnijmy, że od 14 maja połączenie z Kraków Airport do Paryża (lotnisko Charlesa de Gaulle'a) obsługują linie AIR FRANCE; z początku latały z Krakowa do Paryża i z powrotem trzy razy w tygodniu, a od początku lipca loty te są wykonywane codziennie. Podobnie jak inni przewoźnicy, francuski potentat w ścisłej współpracy z Kraków Airport wspomaga ożywienie ruchu turystycznego i wychodzenie Małopolan z pocovidowego kryzysu – oferując coraz więcej lotów do atrakcyjnych miejsc.