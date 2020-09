Nowe Brzesko. Lada dzień powinna się rozpocząć budowa nowego przedszkola

- Umowa jest podpisana, a plac budowy przekazany firmie, która została zwycięzcą przetargu – mówi burmistrz Krzysztof Madejski. Ogłoszenie o przetargu spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem. W postępowaniu wzięło udział aż 15 zainteresowanych firm i konsorcjów. Najkorzystniejszą ofertę, opiewającą na nieco ponad 5 mln zł, przedstawiła spółka Kartel z Jędrzejowa i to ona została zwycięzcą postępowania. - Z pierwszych rozmów z przedstawicielami firmy odniosłem pozytywne wrażenie. Wygląda na to, że to bardzo profesjonalne przedsiębiorstwo – zaznacza burmistrz Madejski.

Budowa przedszkola, które będzie tworzyć jeden kompleks z istniejącą Szkoła Podstawową w Nowym Brzesku, ma potrwać do maja 2022 roku. Według założeń w czasie prowadzenia inwestycji zajęcia szkolne będą się odbywać bez zakłóceń, choć potrzebna będzie niewielka reorganizacja, związana z wyłączeniem z użytkowania części otoczenia szkoły.