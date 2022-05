Nowe Brzesko. Nadwiślanka ma nowy budynek klubowy

- Jeżeli chodzi o budynek klubowy to wykonaliśmy przeskok o wiele lat do przodu. Teraz musimy jeszcze popracować nad płytą boiska – mówi były wieloletni zawodnik, a obecnie kierownik drużyny i członek klubowego zarządu Tomasz Frączkiewicz.

Na parterze obiektu sportowcy mają do dyspozycji dwie szatnie (dla gospodarzy i gości) oraz pokój sędziów. Wszystkie trzy pomieszczenia wyposażone są w prysznice. Jest też niewielki pokój, służący jako zaplecze. Na poddaszu (piętrze) z kolei mieści się sala konferencyjna z telewizorem, który z okazji otwarcia obiektu przekazali burmistrz Nowego Brzeska Krzysztof Madejski i mieszkający w tej miejscowości wiceminister nauki prof. Włodzimierz Bernacki. Poza duża salą jest kuchnia i pokój klubowego zarządu. Dodatkową atrakcją jest to, że z wysokości pierwszego piętra jest doskonały widok na cały stadion.

- Gdy byłem jeszcze prezesem Nadwiślanki, marzyłem o takim obiekcie, ale nie wierzyłem, że uda się go zbudować. Wszyscy pamiętamy jak trudna pod względem finansowym była poprzednia kadencja w naszej gminie. Ale wtedy odezwał się Krzysiek Micuda (obecny prezes klubu, były piłkarz – przyp. aut.) i powiedział, że jest coś takiego jak Fundusz Sołecki. Zacznijmy budowę, a potem jakoś pójdzie – wspomina Krzysztof Madejski.

Obejmował on m. in. prace ziemne, fundamenty oraz mury i strop parteru. Drugi etap prac rozpoczął się w grudni 2020 roku i trwał do grudnia roku następnego. W tym wypadku prace wykonywała już wyłoniona w drodze przetargu firma „Urbud” Usługi Remontowo-Budowlane. Powstało poddasze, dach, instalacje, posadzki itp. W skrócie: obiekt został ukończony.