Nowe Brzesko. Nadwiślanka wycofuje drużynę z okręgówki!

Niedzielne zebranie miało dać odpowiedź na pytanie, co dalej z klubem, który jeszcze przed rokiem świętował jubileusz stulecia działalności, po kilkunastu latach awansował do krakowskiej okręgówki, a wiosną zyskał nową siedzibę. Ostatnie miesiące są jednak dla Nadwiślanki fatalne. Drużyna, która wywalczyła awans, praktycznie przestała istnieć. Odszedł trener Konrad Tyrpuła. Zebrany naprędce skład w nowym sezonie nie był w stanie sprostać wymaganiom klasy okręgowej. Do soboty Nadwiślanka w dziewięciu spotkaniach nie zdobyła punktu, a bilans bramkowy to 0:61! Porażki 0:14 z Jordanem Zakliczyn, czy 0:12 z Wróblowianką świadczą najlepiej o różnicy, jaka dzieli zespół z Nowego Brzeska od reszty stawki.

Trudno się temu jednak dziwić, skoro na boisku występują z konieczności albo zawodnicy zupełnie niedoświadczeni albo weterani jak 46-letni kierownik, a po rezygnacji Andrzeja Sendera nieformalny trener zespołu Tomasz Frączkiewicz.