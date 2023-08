Nowe Brzesko. Nadwiślanka zagrała po reaktywacji. Nie było lekko i łatwo

Efektem była zmiana zarządu klubu. W miejsce Krzysztofa Micudy prezesem znów został Jacek Zawartka, pod którego wodzą zespół z Nowego Brzeska osiągał największe sukcesy w historii. Teraz o nawiązanie do tamtych osiągnięć będzie szalenie trudno. Prezes przyznaje, że kadra drużyny na nowy sezon rodziła się w bólach, a w dodatku niemal w ostatniej chwili doszło do kilku poważnych osłabień. Dawid Wołoszyn i Konrad Komenda postanowili, że jednak zagrają dla Wawrzynianki. Andrzej Musiał, który miał być grającym trenerem, z powodów osobistych nie tylko nie będzie prowadził drużyny, ale też nie zagrał na inaugurację.

Nadwiślanka musi grać w klasie B, gdyż w ubiegłym sezonie drużyna została wycofana z rozgrywek w klasie okręgowej jeszcze w czasie trwania rudy jesiennej. Stało się to zaledwie kilkanaście miesięcy po wywalczonym awansie. Tyle wystarczyło, by drużyna, która wywalczyła promocję, kompletnie się rozpadła. Pospolite klubowe ruszenie nie było natomiast w stanie sprostać wymaganiom okręgówki i złożyło broń.

Kto wie jednak, czy nie największą stratą było przejście Tomasza Chojki do Pogoni Miechów. Doświadczony stoper był wierny Nadwiślance przez kilkanaście lat. Dopiero gdy jesienią drużyna wycofała się z rozgrywek, zagrał w Niedźwiedziu, z którym wywalczył awans do klasy okręgowej. Gdy wszyscy liczyli, że wróci do macierzystego klubu i będzie liderem drużyny, otrzymał atrakcyjną propozycję z Pogoni Miechów i postanowił z niej skorzystać.

Wobec tych kłopotów na pierwszy mecz z UKS Sygneczów trzeba było wystawić jedenastkę złożona w dużej części z zawodników jeszcze mało doświadczonych, a przy tym ze względu na szczupłość kadry, nie wszyscy zagrali na swoich nominalnych pozycjach. Mimo to początek był udany. Już w 15 min. za zagranie ręką boisko musiał opuścić bramkarz rywali, a za chwilę prowadzenie dał Nadwiślance Mateusz Waryłkiewicz. Gospodarze nie potrafili jednak utrzymać przewagi do końca i ulegli 1:3.