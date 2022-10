Nowe Brzesko. Strażacy z OSP mają nowy samochód. Powitali go z fajerwerkami [WIDEO]

Kilka minut po godzinie 19 w Nowym Brzesku rozbłysły „koguty” i zawyły strażackie syreny. Nie był to jednak sygnał wyjazdu do akcji, a wyjazd kawalkady, która „przyprowadziła” do miejscowej remizy jej nowego „mieszkańca”. Na ulicy Piłsudskiego włączono dodatkowo pokaz fajerwerków. Chwilę później volkswagen zaparkował przed strażnicą, gdzie poświęcił go miejscowy proboszcz ks. Piotr Rojewski.

Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy ze względu na swoje wyposażenie, może być wykorzystywany w akcjach o bardzo zróżnicowanym charakterze.

- Jest wyposażony w blokadę tylnego mostu co oznacza, że może się poruszać w trudnych warunkach terenowych. Posiada moduł do ratownictwa technicznego, moduł do ratownictwa ekologicznego, ale też posiada aparaty ochrony dróg oddechowych – wylicza naczelnik jednostki Karol Czechowicz.

Volkswagen zastąpił w taborze OSP Nowe Brzesko fiata ducato, który trafił z kolei do jednostki OSP Makocice w gminie Proszowice. W odróżnieniu od swojego poprzednika jest wyposażony w trzystulitrowy zbiornik na wodę. To nie czyni go wprawdzie typowym pojazdem gaśniczym, ale może być użyty w „pierwszym uderzeniu”. Zbiornik na wodę daje też większe możliwości w zakresie posprzątania jezdni po wypadku bądź zamuleniu.