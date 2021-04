Nowe Brzesko. Trwają poszukiwania kobiety. Mogła skoczyć do Wisły

FLESZ - Co z komuniami i weselami po 26 kwietnia?

Ze wstępnych informacji wynika, że poszukiwana to mieszkanka Nowego Brzeska, w wieku około 60 lat. - Nikt nie widział momentu, w którym kobieta skoczyła do rzeki, ale jest takie prawdopodobieństwo – mówi dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Proszowicach bryg. Zbigniew Kwinta. W rejonie mostu znaleziono okulary należący do zaginionej.

Strażacy zawodowi i ochotnicy oraz policjanci przeszukali odcinek rzeki na długości około dwóch kilometrów w kierunku Hebdowa. Działania były prowadzone z brzegu i z łodzi. Na miejsce została też wezwana Grupa Wodno-Nurkowa z Krakowa. Poszukiwania są jednak utrudnione przez silny nurt Wisły.