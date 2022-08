Nowe Brzesko. W Nadwiślance musiał zagrać… kierownik drużyny

W klubie czuli co się święci, bo piłkarski weteran został w piątek zgłoszony do rozgrywek. Gdyby nie to, możliwe, że Nadwiślanka w ogóle nie pojechałaby na mecz.

- Wybór był taki, że albo jedziemy w jedenastu licząc w tym mnie, albo nie jedziemy wcale – mówi kierownik - zawodnik, który zaledwie kilka dni wcześniej rozegrał mecz w ekipie… oldbojów Proszowianki

.

Tomasz Frączkiewicz (rocznik 1976) jest wprawdzie wychowankiem klubu z Proszowic, ale w drużynie seniorów zaliczył zaledwie jedno spotkanie. Przed sezonem 1994/95 znalazł się w Nadwiślance, które barw bronił do… no właśnie. Koledzy z drużyny żartowali nieraz, że kilka razy ogłaszał koniec kariery, by jednak dać się namówić na „ten ostatni mecz”.