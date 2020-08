Nowe Brzesko. W piątek pełne otwarcie mostu na Wiśle. Przeprawa pontonowa już zamknięta

Naprawa wiślanego mostu trwała około dwóch miesięcy. Objęła płytę pomostu, chodniki dla pieszych (częściowo), zabezpieczenie antykorozyjne balustrad oraz naprawę dwóch najbardziej zniszczonych mostowych podpór. - Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z przyjętymi założeniami. Do jakości ich wykonania nie mamy zastrzeżeń. Myślę, że przedłużą one żywotność mostu o co najmniej kilka lat – mówi kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach Tomasz Dąbrowski.

Po wykonanym remoncie nie uległy zmianie parametry nowobrzeskiego mostu. Nadal jego nośność wynosi 3,5 tony (wyjątek dopuszczono dla ciągników i autobusów), a dopuszczalna prędkość poruszania się po przeprawie to 40 km na godzinę.

Podczas prac na moście w Nowym Brzesku przez kilka tygodni funkcjonowała tymczasowa przeprawa pontonowa w Sierosławicach. W tej chwili, mimo że remontowany most jeszcze nie jest otwarty, została zdemontowana. Powodem jest konieczność wykonania dezynfekcji Szkoły Podstawowej w Sierosławicach przed poniedziałkowym rozpoczęciem nowego roku szkolnego. To właśnie w szkole stacjonowali żołnierze, obsługujący przeprawę. - Uznaliśmy, że na dwa dni nie ma sensu szukać dla nich nowego miejsca zakwaterowania – mówi burmistrz Nowego Brzeska Krzysztof Madejski.