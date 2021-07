Nowe Brzesko. We wrześniu jeszcze nie wszyscy uczniowie wrócą do „swojej” szkoły

W poniedziałek, 7 grudnia, na skutek awarii instalacji elektrycznej, wybuchł pożar w starej części budynku nowobrzeskiej podstawówki. Straty okazały się wysokie. Pomieszczenia, w których doszło do zdarzenia, nadają się do generalnego remontu. Gmina przygotowuje się do tego, ale sprawę przedłużają negocjacje z firmą ubezpieczeniową w sprawie wysokość odszkodowania za poniesione straty.

- Na początku ubezpieczyciel zaproponował nam odszkodowanie w wysokości 280 tys. złotych. To nas nie zadowoliło. Nasze szacunki co do kosztów remontu są o wiele większe – nie kryje burmistrz Krzysztof Madejski.

Ostatnia propozycja firmy ubezpieczeniowej to nieco pond 540 tys. zł. Jak nam jednak powiedziała sekretarz gminy Iwona Latowska, ta suma też nie zaspokaja oczekiwań samorządu i gmina prawdopodobnie będzie się ubiegała o jej zwiększenie.