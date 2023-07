Nowe kąpielisko pod Krakowem. Miejsce rekreacji z uroczą wyspą, molo, rowerkami wodnymi i kajakami

Kąpielisko z wyspą, molo i altaną

Tereny przy jeziorze są miejscem odpoczynku, do uroczej wyspy na stawie wybudowano molo. Na wyspie jest altanka z miejscem do grillowania, stoliki, ławki, miejsca do gier i zabaw.

W pobliżu głównego wejścia do stawu jest mała gastronomia - stanęły dwa food trucki. Nad samym stawem powstała plaża, a nieco dalej zorganizowana została wypożyczalnia sprzętu do pływania: przystań dla kajaków, a przy molo stacjonują rowery wodne.

W tym roku kąpielisko działa pełną parą. A nad wypoczywającymi czuwają ratownicy.