Nowe przedszkole w Zakliczynie. Budowa rusza

Wygodnie w środku i na zewnątrz

Zakliczyńskie przedszkole będzie podobne od tego w Sieprawiu, bo będzie miało 1081 m kw. Powierzchni użytkowej, podczas kiedy to w Sieprawiu ma ich 1119. Zaplanowano je dla sześciu oddziałów, a oprócz sal dydaktycznych (z których każda ma mieć własną łazienkę i zaplecza magazynowe) powstaną szatnie, pomieszczenia gospodarcze, kuchnia, jadalnia, gabinet do logopedii i terapii pedagogicznej, część administracyjna, w tym m.in.: gabinet dyrekcji, pokój nauczycielski, sekretariat oraz sala wielofunkcyjna. W

Ta ostatnia wyposażona w nagłośnienie, projektor z ekranem, składaną scenę oraz kotarę sceniczną będzie mogła służyć do organizowania m.in. zabaw ruchowych oraz do organizowania uroczystości z udziałem rodziców, wydarzeń kulturalnych itd.

Obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przy obiekcie powstanie plac zabaw i parking na 60 aut.