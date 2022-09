Nowe samorządowe przedszkole – już szóste - w Wieliczce. Otwarcie w przyszłym tygodniu

Przedszkole Samorządowe nr 6 powstało w pawilonie wielofunkcyjnym przy ul. Nowy Świat 24, który miasto wynajęło od prywatnego właściciela. W czerwcu tego roku Rada Miejska Wieliczki podjęła uchwałę o utworzeniu nowej placówki dla maluchów, a w lipcu rozpoczęto renowację pawilonu pod kątem przedszkolaków (nie były to duże prace, bo w budynku tym działało wcześniej przedszkole prywatne).

- Obiekt posiada dwa wejścia, miejsca postojowe i jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W roku szkolnym 2022/2023 dzieci będą miały do dyspozycji pięć sal przedszkolnych z bezpośrednim dostępem do łazienek i toalet, a także przestronną szatnię i pomieszczenia do zajęć indywidualnych. W placówce są również pomieszczenia gospodarcze, socjalne (dla pracowników) i przestrzeń administracyjno-biurowa – podaje Urząd Miasta w Wieliczce.